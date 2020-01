Jenna Coleman di Docto Who si mostra nelle prime foto di The Serpent

L'attrice Jenna Coleman, celebre per il ruolo di Clara Oswald nella serie TV britannica Doctor Who, ha reso pubbliche all'interno del proprio profilo Instagram due foto riguardanti The Serpent, la nuova serie TV di BBC.

Lo scorso settembre c'era stato l'annuncio di Jenna Coleman in The Serpent, da cui abbiamo potuto apprendere alcuni dettagli sulla serie frutto della collaborazione tra la società radiotelevisiva e Netflix, come la trama principale basata su eventi realmente accaduti e incentrata sulla figura del sospetto serial killer Charles Sobhraj (Tahar Rahim), che durante la serie sarà inseguito dal diplomatico Herman Knippenberg (Billy Howle) che cercherà in tutti i modi di consegnarlo alla giustizia.

Coleman, che all'interno della serie interpreta Marie-Andrée Leclerc, partner di Sobhraj, ha pubblicato sul noto social network due fotografie - che potete visionare in calce all'articolo - fornendo nuovo materiale proveniente dallo show. In una di esse, si può vedere la stessa attrice mentre cammina insieme al collega Rahim, mentre nella seconda sono presenti Howle e l'attrice Ellie Bamber, interprete di Angela, la moglie di Knippenberg.

Il nuovo dramma di BBC e Netflix sarà composto da otto parti e affidato alla scrittura di Richard Warlow e Toby Finlay, con la presenza di Tom Shankland alla regia. Non ci sono, infine, ancora notizie sulla presunta data d'uscita.