Jenna Fischer di The Office parla del bigliettino segreto di Pam e Jim

Continuano le interviste al cast della serie prodotta dalla NBC: mentre John Krasinski ha parlato di una reunion di The Office, Jenna Fischer ha invece commentato un evento particolare, andato in onda durante la seconda stagione.

Durante il podcast "Office Ladies" l'interprete di Pam ha voluto commentare la puntata di Natale della seconda stagione, in cui abbiamo visto gli sforzi di Jim per far arrivare al personaggio di Jenna Fischer il suo regalo, in cui aveva nascosto un bigliettino dedicato a lei. Alla fine Jim però decide di togliere il messaggio dal suo regalo, lasciando negli appassionati della serie la curiosità di sapere cosa avesse scritto nel foglietto di carta. Jenna Fischer ha rivelato che l'attore le aveva veramente lasciato un messaggio, descrivendo così la scena: "Stiamo filmando, apro il messaggio che mi ha mandato John ed inizio a piangere. Solo io e John sappiamo cosa c'era scritto, non rivelerò mai cosa ci fosse scritto ma dico solo che era perfetto".

Intervistato da Collider anche John Krasinski ha voluto parlare della questione: "Jenna ne ha parlato nel podcast giusto? Penso che abbia dato una risposta corretta. Era un messaggio enigmatico e potente, mi sono emozionato, voi di Collider non vorrete sapere altro, giusto?".

Sembra quindi che il contenuto del biglietto continuerà a rimanere un segreto, per concludere vi segnaliamo questa notizia riguardo il libro per bambini scritto dal protagonista di The Office.