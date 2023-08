Jenna Ortega, come nascono i vestiti di Mercoledì? Andiamo dietro le quinte di Netflix

In occasione del Met Gala 2023, Jenna Ortega ha stregato il web col suo abito goth firmato Thom Browne, ma l'outfit sfoggiato in Mercoledì non è certo da meno: a svelarci nuovi dettagli ci pensa Colleen Atwood, la costumista della serie targata Netflix.

Atwood contempla l'immagine di Charles Addams fin da bambina – i genitori avevano uno schizzo appeso sulla parete della loro casa –, perciò non le è risultato difficile disegnare l'abbigliamento per l'attrice; in particolare, l'obiettivo era omaggiare lo show degli anni Sessanta anche alle soglie del nuovo secolo. "La mia visione per i vestiti" ha dichiarato la costumista, "era generare una connessione profonda: gli spettatori avrebbero dovuto considerare la famiglia Addams come persone vere e proprie, invece di semplici cartoni animati".

Altrettanto utile si è rivelata l'annosa collaborazione con Tim Burton: Atwood e il regista di Beetlejuice, La sposa cadavere e Frankenweenie hanno lavorato insieme per ben quindici progetti. "In generale, lavoro molte velocemente con Tim, e adoro farlo" ha continuato. "È un regista molto sveglio, quindi, dopo che gli ho mostrato moltissimo materiale, scegliamo insieme quello più adatto".

A guidare l'estro creativo, invece, concorre la differenza caratteriale tra Mercoledì stessa ed Enid (interpretata da Emma Myers): la prima appare fredda e cupa, mentre la seconda estroversa e socievole. "Non si tratta soltanto di scegliere l'abbigliamento, ma anche il modo in cui i personaggi decidono di indossarlo. È un fattore importantissimo, nel mondo delle uniformi. Nelle scuole private, tutti si limitano a interpretarlo nello stesso modo; nella Nevermore, al contrario, i fannulloni hanno vestiti larghi, le ragazze estroverse più stretti e più corti. Mercoledì? Una specie di bozzolo".

Non ci resta che scoprire quando uscirà Mercoledì 2. Al riguardo, Atwood è entusiasta quanto gli spettatori stessi: "Sarà divertente espandere il guardaroba dei personaggi, in un'altra stagione" ha concluso.