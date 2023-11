Jenna Ortega è una delle donne del 2023: 'Ringrazio Tim Burton'

L’incredibile ascesa di Jenna Ortega nel mondo della televisione del cinema è stata celebrata dal magazine Harper’s Bazaar che, nel suo numero dedicato alle donne dell’anno, ha inserito l’attrice nella lista delle personalità femminili più influenti del mondo, intervistandola su vari argomenti e ritraendola in tutta la sua bellezza.

Dopo le prime conferme sull’assenza di Jenna Ortega in Scream 7, torniamo a parlare della protagonista di Mercoledì per raccontare della lunga intervista rilasciata per Harper’s Bazaar in occasione della premiazione come una delle donne dell’anno e per condividere i ringraziamenti dell’attrice in un post su Instagram.

Negli ultimi mesi, infatti, le luci de riflettori si sono accesi sulla Ortega, capace di diventare una vera e propria icona grazie alla serie Netflix, ai suoi lavori cinematografici e a diverse collaborazioni importanti, tra le quali quelle con Adidas e Dior.

L’attrice ha dimostrato, nonostante il grande e rapidissimo successo, di avere ancora i piedi ben ancorati per terra, postando sul proprio profilo del social di Meta, una serie di ringraziamenti, in particolare rivolti a Tim Burton, figura decisiva per quanto riguardi la sua carriera, fino a questo momento.

Queste le parole della protagonista di Scream 5 e Scream 6: “Un sincero e sentito ringraziamento a Tim Burton, Lydia Slater e a tutto il team di Harper’s Bazaar UK”.

Il post è stato corredato dalla copertina della rivista e da una serie di scatti presenti nel lungo articolo a lei dedicato e che ne hanno messo in risalto, ancora una volta, la straordinaria bellezza.

In attesa di avere nuove informazioni sui prossimi lavori dell’attrice e, in particolare, sulla seconda stagione di Mercoledì, vi lasciamo alla notizia che Jenna Ortega non riesce a rivedersi nei propri lavori passati.