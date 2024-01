Jenna Ortega indossa Dior e fa guadagnare all'azienda oltre 5 milioni di dollari

Jenna Ortega è una delle donne del 2023 secondo Harper’s Bazaar, e la giovane attrice non perde occasione per rubare la scena, questa volta con un vestito Dior sul red carpet.

L’attrice protagonista della celebre serie Tv Netflix Mercoledì ha sfilato sul tappeto rosso dei premi Emmy con un affascinante vestito targato Dior, e secondo le stime di Hollywood reporter “Il look Dior Haute Couture di Ortega, un abito in tulle senza spalline con un motivo floreale e a traliccio ricamato a mano, abbinato a gioielli in oro e diamanti di Dior Joaillerie, ha guadagnato 5,6 milioni di dollari di valore mediatico.” Una cifra davvero importante, che trionfa nella classifica stilata dal magazine intitolata “Top 5 Women in the latest 2024 Red Carpet Power Rankings”.

Jenna Ortega ritornerà presto sul piccolo schermo con la seconda stagione di Mercoledì. L’attrice ha confermato che il nuovo capitolo della serie Netflix sarà più tendente all’horror: “Sicuramente stiamo virando un po' più verso l'horror. È davvero entusiasmante perché, lungo tutto lo show, pur avendo Mercoledì un po' bisogno di sviluppo non cambia mai davvero, ed è questa la cosa meravigliosa di lei”. Non resta quindi che attendere l’uscita del trailer Ufficiale di Mercoledì 2.

