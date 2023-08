Jenna Ortega racconta l'aneddoto con i fans: 'Qualcuno mi afferrò per il braccio'

Mercoledì 2, la nuova stagione della serie Netflix, arriverà sulla piattaforma nel 2024. La prima stagione di Mercoledì ha addirittura superato Stranger Things in termini di visualizzazioni: Jenna Ortega è stata travolta dalla notorietà dopo aver interpretato la secondogenita della famiglia Addams.

Ma il suo rapporto con i fan non è sempre stato così idilliaco. Jenna, durante un’intervista a The Face Outlet con Olivia Rodrigo, ha raccontato un aneddoto interessante del suo passato. In particolare, quando un fan l’afferrò per il braccio in un bagno pubblico:

“Mi stavo lavando le mani, e qualcuno mi ha afferrato per il braccio per trascinarmi alla festa di compleanno di suo figlio. E a quel punto non ho avuto abbastanza spina dorsale per dire di no”

L’attrice ha continuato parlando di come non si sarebbe mai aspettata che Mercoledì diventasse un fenomeno della cultura pop:

“Al tempo non me ne sono accorta, e forse perché sono un poco ingenua, perché Tim Burton era molto affezionato al progetto. Ma non mi sono completamente resa conto di quante persone si sarebbero interessate alla serie.”

Alla fine, l’attrice ha concluso sostenendo che, nonostante la popolarità della serie, lei non si ritenga affatto famosa:

“In termini di pubblico… io non ricevo assolutamente lo stesso grado di attenzione che ricevi tu (Riferendosi a Olivia Rodrigo). Io non sono famosa, ma effettivamente vengo riconosciuta più spesso rispetto a prima, ed è strano, molto strano”

A quanto pare, Jenna Ortega sarà anche produttrice della seconda stagione di Mercoledì. E voi, siete curiosi di scoprire di più sulla seconda stagione della serie Netflix? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.