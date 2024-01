Jenna Ortega ruba la scena sul tappeto rosso: il vestito è da urlo

Negli ultimi anni sono diversi i nuovi e giovani volti che si stanno aprendo la strada ad Hollywood, tra questi sicuramente c'è Jenna Ortega, famosa per i suoi ruoli nella saga di Scream ma diventata iconica per la sua partecipazione alla serie Mercoledì, ideata dal regista Tim Burton, il quale l'ha scelta appositamente per il ruolo principale.

Ecco quindi che, mentre vi invitiamo a leggere le clamorose notizie sul prossimo Scream, la star è recentemente apparsa in pubblico durante il Palm Springs International Film Festival, tenutosi in California pochi giorni fa.

Proprio durante questo evento Jenna Ortega ne ha approfittato per dimostrare come anche lei, come altre attrici di rilievo, segua la moda del momento. Infatti la possiamo vedere in alcuni scatti, che potete guardare andando alla fonte di questa notizia, mentre indossa un abito corto, di colore bianco, firmato Valentino.

Evidenti i dettagli floreali che le coprono appena il petto, a cui ha abbinato un braccialetto di perle ed cappotto color crema, per dare al suo look un tocco in più. Di certo il tutto le dona un'aria ben lontana dalla sua interpretazione di Mercoledì Addams, voi che ne dite?

