Jenna Ortega spegne le speranze dei fan: nessuna storia d'amore in Mercoledì 2

I creatori di Mercoledì definivano "sul tavolo" la storia d'amore LGBT con Enid nella stagione 2, ma le recenti parole di Jenna Ortega, intervistata da Jimmy Fallon al The Tonight Show, sembrano cancellare l'ipotesi.

"Abbiamo appena iniziato a creare la sala di scrittura" ha dichiarato l'interprete della giovane Addams, "per poi iniziare a parlarne. Tutti quanti sono davvero fantastici, ho la sensazione che vogliano incrementare la componente horror ed estromettere Mercoledì dalle storie romantiche, così da permetterle di esprimere la propria personalità più autentica e di combattere le sfide future, siano essere crimini oppure altre battaglie". In basso potete trovare il video con l'intervista. Insomma: uno sviluppo del tutto in linea con le parole di Emma Myers, per la quale Jenna Ortega d Mercoledì 2 "dovrebbe rimanere single".

Ricordiamo infatti come la prima stagione della serie – pubblicata su Netflix il 23 novembre 2022 – abbia trattato il legame sentimentale tra Tyler e la protagonista stessa, anche se la storia, come suggerisce il titolo dell'ultimo episodio ("Triste da morire"), non si è certo conclusa del migliore dei modi. Molti spettatori attendevano un "riscatto" di Mercoledì nella prossima tranche di episodi, mentre altri bollavano il filone romantico come superfluo (se non addirittura dannoso) per il prodotto di Alfred Gough e Miles Millar. Di certo cavalcare il successo dei primi otto episodi non sarà facile, considerando il record di ore viste in una settimana per Netflix, le ottime recensioni da parte della critica e le due candidature al Golden Globe.

E voi cosa ne pensate? Siete favorevoli o contrari a una storia d'amore nella seconda stagione della serie?