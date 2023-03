Jenna Ortega stanca degli stereotipi sugli adolescenti: 'Possiamo essere intelligenti'

Jenna Ortega, l'interprete di Mercoledì nell'omonimo show di Alfred Gough e Miles Millar, ha recentemente criticato lo stereotipo secondo il quale gli adolescenti appaiano spesso come tutt'altro che esemplari, se non addirittura "poco intelligenti".

Così ha dichiarato durante la serie YouTube Hot Ones: "Penso alla mia esperienza o all'idea che io sembri più giovane della mia età, o a quella di recitare da poco più di un decennio. Ecco perché sono stata nei panni di un'adolescente in moltissime storie. Ma avverto sempre che il personaggio venga definito come 'il monello', 'con la bocca cattiva', o addirittura 'poco intelligente'... Però non credo sia vero". Di certo, l'attrice prende con molta serietà i suoi ruoli: ad esempio, Jenna Ortega è "devastata" per non aver partecipato alla quarta stagione di You.

Ha poi continuato: "Sono la prima ad ammettere che sia difficile farlo, con tutto questo nuovo gergo in arrivo, ma mi sento parte della mia generazione: su Internet, ci sono moltissime informazioni a cui accedere, opportunità di ogni tipo e possibilità di imparare cose nuove. Insomma, vorrei che tutti quanti avessero più fiducia nelle capacità degli adolescenti. Possiamo essere intelligenti, a volte".

In una precedente intervista a Who What Whear, invece, l'attrice ha analizzato il rapporto tra le persone della sua età con l'arte, sia essa testuale, audiovisiva o multimediale: "È evidente che la generazione giovane di cui faccio parte sta assumendo un controllo sempre maggiore del settore, che si tratti di imparare a sceneggiare, dirigere o produrre. Tutto ciò è incredibile: in questo momento, le voci degli adolescenti vengono ancora raccontare attraverso gli occhi di uomini bianchi e più anziani di noi". La speranza finale è il distacco sempre maggiore da quello che lei stessa definisce "un banale stereotipo".

Non per questo l'attrice accetta tutto ciò che avviene all'interno del mondo dello spettacolo: Jenna Ortega si è sfogata sui ritmi del set e su tutte le complicanze che ne derivano, prima fra tutte la mancanza di sonno.