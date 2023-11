Jenna Ortega, la star di Mercoledì si confessa: 'Non posso guardarmi recitare'

Jenna Ortega è una delle giovani stelle più in ascesa nel panorama hollywoodiano tanto per quanto riguarda il cinema che per quanto concerna l’ambito delle sempre più importanti e centrali serie tv. Nonostante l’amore del pubblico, l’attrice ha rivelato di non riuscire a riguardare le opere in cui abbia lavorato per paura di rimanere bloccata.

Dopo aver riportato quello che sappiamo sulla situazione sentimentale di Jenna Ortega, torniamo a parlare dell’artista californiana per condividere le sue parole a proposito della difficoltà che prova nel rivedersi dopo aver lavorato a un prodotto televisivo o cinematografico.

In un’intervista con Bazaar, la protagonista dei nuovi film di Scream ha rivelato: “Non riesco a vedere i miei lavori perché so che non sarei capace di andare avanti e continuare a crescere come attrice se mi aggrappo a certe cose. Molte persone che fanno il mio mestiere probabilmente possono capirlo: quando fai una ripresa che non ti piace, vai a letto e continui a pensarci. Ma, alla fine, tutto ciò che posso fare è essere vulnerabile e onesta quando la telecamera è accesa. Poi devo andare avanti e lasciare perdere. È davvero difficile per me non sentirmi in controllo”.

A dispetto della sua difficoltà nel riguardarsi nei lavori passati, la Ortega sembra decisamente concentrata sul futuro della sua carriera: in tal senso continuano le indiscrezioni a proposito di un suo ritorno nel franchise creato da Wes Craven e c’è sempre più attesa per la seconda stagione dello show televisivo che l’ha lanciata definitivamente, Mercoledì.

In attesa di poterla vedere di nuovo all’opera sul set di uno dei suoi prossimi progetti, vi lasciamo alle parole di Jenna Ortega su come la sua famiglia la aiuti a mantenere un equilibrio.