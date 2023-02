Jenna Ortega: la star di Mercoledì presenterà una puntata del Saturday Night Live a marzo

Dopo che Mercoledì ha raggiunto il successo planetario, Jenna Ortega si è immediatamente trasformata in una star riconosciuta da tutti e la consacrazione effettiva è arrivata qualche ora fa con l'annuncio che la giovane attrice sarà una delle prossime presentatrici del Saturday Night Live. La puntata andrà in onda a marzo, in tempo per Scream 6.

Jenna Ortega presenterà la puntata del Saturday Night Live che andrà in onda l'11 marzo, mentre la star del football americano Travis Kelce dei Kansas City Chiefs, leggenda dello sport che ha recentemente vinto l'ultimo Super Bowl, si occuperà di quella prevista per il prossimo 4 marzo.

Per entrambi si tratterà della prima volta come presentatori; Kelce entrerà a far parte di una lunga e strana tradizione di star dello sport che decidono di cimentarsi in sketch comici dal vivo davanti a milioni di persone senza praticamente alcuna esperienza, andando a ingrandire un gruppo già composto da nomi come O.J. Simpson, Peyton Manning e Jeff Gordon della NASCAR.

Curiosità: di tutti i numerosi sportivi invitati a condurre il Saturday Night Live nel corso dei decenni, solo due sono tornati su quel palco: Dwayne Johnson, che dopo essere stato una stella del wrestling è oggi una star del cinema e del box-office mondiale, e Charles Barkley, che ha svolto questo compito per ben quattro volte).

La data dell'11 marzo non è certo causale nel programma della Ortega. Molti attori e volti celebri di Hollywood approfittano della vetrina del Saturday Night Live per promuovere qualsiasi cosa sulla quale stiano lavorando in quel momento. Ortega, infatti, utilizzerà la sua partecipazione allo show per promuovere l'uscita di Scream 6 che la vede tornare nel cast della saga horror stavolta in un ruolo più centrale rispetto al precedente capitolo.

Nel frattempo, gli ospiti musicali dei due appuntamenti con SNL saranno Kelsea Ballerini, che accompagnerà Kelce il 4 marzo, e i The 1975, che suoneranno durante la puntata condotta dalla Ortega l'11 marzo.