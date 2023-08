Jenna Ortega, la star di Mercoledì nuova testimonial di Adidas: il video social

Dopo il successo di Mercoledì, Jenna Ortega ha scalato le vette più alte confermandosi tra i giovani attori più gettonati di Hollywood. Tra i mille nuovi progetti dell'attrice, Jenna Ortega è diventata testimonial di Adidas Women: il brand ha scelto proprio la giovane icona per rappresentare una fascia di pubblico più giovane.

L'attrice è protagonista di un video sui social (che trovate in calce all'articolo) realizzato in partnership con Adidas dove Ortega segue con entusiasmo una partita di calcio indossando un completo total white arricchito dalle iconiche "3 stripes", elemento distintivo del brand. Ma lo spot non è piaciuto troppo ai fan che non hanno perso tempo a criticare una certa artificiosità nelle immagini: un utente, infatti, ha sottolineato che una partita di calcio, nel mondo reale, non si guarda in quel modo mentre un altro asserisce che l'attrice non ha studiato bene le reali reazioni dei tifosi a un goal.

Ma Jenna Ortega non sembrerebbe aver dato troppo peso alle critiche: d'altronde l'attrice è piena zeppa di impegni per passare del tempo sui social. Jenna Ortega, infatti, sarà anche produttrice di Mercoledì 2, un doppio ruolo per l'attrice che qualche tempo fa aveva criticato la caratterizzazione del personaggio iconico della Famiglia Addams, sentendo la necessità di far sentire anche la sua voce. Oltre la televisione, Ortega si spinge sempre di più verso il cinema: l'attrice, infatti, vorrebbe diventare la Dakota Fanning Portoricana. È un momento d'oro per Ortega che ha consolidato la sua collaborazione con Tim Burton in Beetlejuice 2 mentre tanti nuovi progetti sono all'orizzonte.