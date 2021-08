Jennifer Aniston, 10 curiosità sulla vita privata della star di Friends

La conosciamo tutti come Rachel in Friends, ma la sua è una carriera nutrita, nel corso della quale ha fatto parlare di sé per il suo talento e non solo. Parliamo di Jennifer Aniston attrice che recentemente si è esposta sulla necessità di vaccinarsi per sconfiggere il covid. Ecco alcune curiosità su di lei che forse non sapevate.

È figlia di un attore

Jennifer sarebbe figlia d'arte di John Aniston, attore ne Il tempo della nostra vita (1985). Questo nome vi ricorda qualcosa vero? È infatti anche il titolo della soap in cui recita Joey in Friends. John avrebbe cercato di incoraggiare la figlia a seguire la carriera da avvocato, allontanandola dalla recitazione, ma con scarso successo.

Jennifer avrebbe dovuto interpretare Monica in Friends

Sembra che inizialmente la Aniston avesse fatto il provino per interpretare Monica, mentre Courtney Cox avrebbe dovuto vestire i panni di Rachel. Tuttavia, quando i creatori le videro insieme, compresero che invertirle sarebbe stata la scelta perfetta. E così è stato.

Non solo Friends

Jennifer Aniston è, tra i protagonisti di Friends, quella ad aver avuto la carriera cinematografica più prolifica. Tanti i successi in cui l'attrice ha recitato, tra i quali ricordiamo Vizi di Famiglia, Io & Marley e La verità è che non gli piaci abbastanza. E sono solo alcuni dei titoli in cui la Aniston ha brillato.

La relazione con Brad Pitt

Impossibile dimenticare il periodo in cui la Aniston e Brad Pitt sfilavano in coppia sui red carpet di tutti i Festival. I due, infatti, sono stati legati sentimentalmente per 7 anni. La loro storia, iniziata con un appuntamento al buio organizzato dai loro agenti, li ha portati al matrimonio nel 2000. Nel 2005, però, i due si sono separati.

Non desidera figli

Nonostante le sue numerose e chiacchierate relazioni, la Aniston non ha figli. O meglio, ha scelto di non averli, decisione che ha dovuto difendere dalle speculazioni nate dalle penne dei giornalisti di tutto il mondo.

È dislessica

L'attrice ha rivelato che all'età di vent'anni circa le è stata diagnosticata la dislessia. Jennifer ha ammesso di aver tirato un sospiro di sollievo ai tempi, perché prima di allora aveva pensato di non essere intelligente perché non riusciva a tener a mente nulla.

Body shaming

Come sappiamo i giornaletti di gossip si spendono sempre in lunghe critiche quando si tratta di parlare dei corpi delle attrici. È accaduto anche a Jennifer Aniston, che è stata vittima di body shaming. Molti giornali, infatti, hanno spesso speculato su una sua possibile gravidanza. L'attrice ha subito preso una posizione al riguardo, dicendo semplicemente di non essere né incinta, né ingrassata: si tratta solo del suo corpo, che come quello di tutti può avere delle imperfezioni.

Non ama le scene di nudo

La Aniston non ama particolarmente le scene di nudo. La prima sarebbe arrivata infatti piuttosto tardi, in Come ammazzare il capo e vivere felici. In Come ti spaccio la famiglia, invece, sembrerebbe che le scene in cui figura in lingerie sarebbero state girate utilizzando una controfigura.

Ha origini greche

John Aniston, padre di Jennifer, avrebbe origini greche. E infatti l'attrice, nata in California, avrebbe vissuto un anno della sua infanzia in Grecia, per poi trasferirsi negli Stati Uniti. A New York è arrivata solo quando aveva 9 anni, e proprio qui avrebbe iniziato a recitare.

È madrina della figlia di Courtney Cox

Come già anticipato, la Aniston non ha figli. È però madrina di Coco Riley Arquette, primogenita di David Arquette e Courtney Cox la quale è stata recentemente candidata agli Emmy.