Jennifer Aniston ha chiesto a Justin Theroux perché non la seguisse su Instagram

L'esordio da record di Jennifer Aniston su Instagram, con un selfie con il cast di Friends al completo, è avvenuto una settimana fa e l'account ha già più di 16 milioni di follower. Eppure, in mezzo a una schiera così vasta, mancava l'ex-marito Justin Theroux, che tra l'altro era stato uno dei primi a commentare la foto.

Qualcosa deve essere andato storto perché, pur avendo premuto il tasto follow, l'attore non compariva nella lista e la sua assenza è stata notata anche da Jennifer Aniston, che ha deciso di contattarlo, come confessato da Theroux a Entertainment Tonight: "Mi ha scritto. Ha detto 'non mi hai seguito' e io ho risposto 'certo che ti ho seguito' e lei 'no, non l'hai fatto'".



Solo a quel punto, Theroux ha notato di essere tra le persone che non sono riuscite a seguire l'attrice per colpa di un glitch, causato dall'alto volume di traffico portato dal debutto di Aniston sulla piattaforma di condivisione di immagini.

La cosa ha sorpreso anche Tessa Thompson, l'attrice con la quale reciterà insieme nel live-action di Lilli e il Vagabondo, ma Theroux ha spiegato: "ha praticamente rotto Instagram".



Theroux e Aniston sono stati sposati per soli due anni e sono rimasti in buoni rapporti. Parlando dell'arrivo della ex-compagna su Instagram, per esempio, l'attore ha mostrato tutto il suo supporto commentando "ora il mondo può scoprire quanto è esilarante".