Jennifer Aniston confessa:'Ho ceduto ad Instagram per via della pressione sociale'

Jennifer Aniston ha mandato in visibilio i fan lo scorso ottobre quando ha deciso d'iscriversi a Instagram. Aniston era una delle dive di Hollywood che non aveva ancora ceduto ai social, prima di debuttare subito lo scorso autunno con un Guinness World Record, per il tempo più veloce nel raggiungere un milione di follower (5 ore e 16 minuti).

L'iscrizione di Jennifer Aniston su Instagram sembrava fosse legata al lancio della serie di Apple TV+, The Morning Show, grazie alla quale l'altra sera Aniston si è aggiudicata un premio quale miglior attrice. Tuttavia le motivazioni sembrano essere differenti:"Non dirò che è stato a causa della pressione sociale, ma è stato a causa della pressione sociale. Come si suol dire, se non puoi batterli, unisciti a loro" ha dichiarato l'attrice ai giornalisti presenti alla serata dei SAG Awards.



E proprio su Instagram la star di Friends ha ringraziato per il supporto che le ha permesso di vincere il premio quale miglior attrice in una serie drammatica in The Morning Show:"Senza rughe...è più semplice di quanto sembri! Da qualche parte tra queste due foto i miei colleghi mi hanno fatto un gradito regalo in una notte che non dimenticherò mai. Grazie ai SAG Awards, a The Morning Show e ai nostri incredibili cast e troupe. Torniamo al lavoro!".

In The Morning Show, Jennifer Aniston interpreta una presentatrice di news mattutine che cerca di mantenere in vita la sua carriera dopo che il suo co-conduttore, interpretato da Steve Carell, è stato licenziato per molestie sessuali. Nel cast anche Reese Whiterspoon, produttrice della serie insieme a Jennifer Aniston.

Aniston e Brad Pitt sono stati immortalati di nuovo insieme ai SAG Awards, causando un incredibile entusiasmo social intorno all'ex coppia.

Nelle scorse ore Jennifer Aniston ha confessato di aver voluto essere Wonder Woman in passato ma di aver aspettato troppo tempo per avvicinarsi al personaggio e poterlo interpretare.