Jennifer Aniston conquista i suoi follower su Instagram con un nuovo servizio fotografico

Due giorni fa Jennifer Aniston ha tagliato il traguardo dei 51 anni e in occasione del suo compleanno ha condiviso con i suoi follower su Instagram l'ultimo servizio fotografico realizzato con Interview Magazine, dove si trova un'intervista realizzata dall'amica e collega Sandra Bullock. Diversi gli outfit indossati dall'attrice nel servizio.

Vestita principalmente in nero, Jennifer Aniston indossa - tra gli altri - un abito Versace con gioielli Cartier, oltre ad una gonna in pelle insieme ad un top.

Un servizio fotografico che ha fatto impazzire gli utenti su Instagram e conclude degnamente un anno molto proficuo per l'interprete di Rachel Green nella celebre sit-com.

Jennifer Aniston ha fatto il suo debutto su Instagram raggiungendo subito un record, con oltre 2 milioni di follower raggiunti nelle prime ore. Negli ultimi dodici mesi ha lavorato alla serie The Morning Show, che ha ottenuto grande successo tra gli spettatori e le ha permesso di vincere un SAG Award.

Inoltre nelle ultime settimane ha provocato diversi pettegolezzi il suo presunto riavvicinamento all'ex marito Brad Pitt, con il quale è stata immortalata in una foto nel backstage dei Golden Globes.

Nelle ultime ore anche le sue co-star in Friends hanno voluto dedicarle un messaggio d'auguri; tra queste Courteney Cox vestita da... Jennifer Aniston e Matthew Perry che ha debuttato da poco su Instagram e ha voluto riservare un augurio alla collega pubblicando una foto dei tempi della serie tv.