Jennifer Aniston: a cosa sta lavorando la star di Friends?

Il 2020 è l'anno di Jennifer Aniston, dopo aver recitato nella serie The Morning Show, che le è valsa la sua prima nomination agli Emmy come attrice drammatica. Nonostante l'attesa reunion di Friends sia stata posticipata, di certo l'attrice riuscirà a consolarsi con il grande numero di progetti in cantiere, in uscita nei prossimi mesi.

Dopo aver recitato nel 2019 insieme ad Adam Sandler nel film Murder Mystery, sono molte le pellicole della Aniston che ancora mancano di una data d'uscita. Primo tra tutti, il film The Goree Girls, annunciato addirittura nel 2008 e che doveva essere in programma per il 2016, ma da quel momento non si hanno più notizie. Il film, che vedrà la Aniston come protagonista, narrerà le vicende di otto donne rinchiuse nel carcere di Goree, in Texas che, grazie alla loro ambizione, riusciranno a diventare delle icone della musica country e western, ottenendo la libertà. Nonostante siano passati molti anni, il film risulta essere ancora in produzione.

Un altro progetto del quale non si sente parlare da un po' è The First Ladies, che dovrebbe vedere insieme Jennifer Aniston e l'attrice comica statunitense Tig Notaro. Annunciato nel 2018 e basato su un'idea originale della stessa Notaro e di Stephanie Allynne, le due reciteranno nelle parti di Beverly e Kasey Nicholson, le prime presidentesse omosessuali degli Stati Uniti. Il film prodotto da Netflix è ancora segnato, alla voce sulla data d'uscita, come TBA.

Nella biopic sportiva The Fixer, la Aniston interpreterà il personaggio ispirato alla vita di Denise White, agente-manager di molte star della NFL, famosa per aver recuperato la carriera di molti giocatori di football a un passo dalla fine.

Infine, la Aniston sembra anche coinvolta in un misterioso progetto firmato STX per una serie comedy scritta da Sophie Goodhart, una delle menti dietro lo show Netflix di grande successo Sex Education. Ulteriori dettagli ancora non sono stati forniti a riguardo.

Mentre la seconda stagione di The Morning Show dovrà risolvere molte questioni, Jennifer Aniston si è da poco riunita con Brad Pitt per un evento di beneficenza. Un anno davvero impegnativo per la 51enne più amata di Hollywood.