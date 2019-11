Jennifer Aniston cucina enchiladas per il Friendsgiving per far contento Jimmy Kimmel

Niente tacchino quest'anno al Friendsgiving di Jennifer Aniston. L'attrice di Friends ha deciso di fare contento l'amico Jimmy Kimmel preparando una cena alternativa... A base di Enchiladas.

"Ok, @jimmykimmel... Ecco le tue f*%*ute enchiladas del Friendsgiving" esordisce su Instagram la Aniston, che condivide un paio di scatti e un video da quella che è l'edizione 2019 della festa prima della festa passata in compagnia di amici, il Friendsgiving, da lei ideata, e che in passato era stata criticata dal conduttore Jimmy Kimmel per una ragione molto particolare.

"Sei stata così gentile da invitare me e mia moglie Molly a casa tua per il Friendsgiving. Che, per coloro che già non lo sanno..." si rivolgeva Kimmel all'attrice di Friends lo scorso anno, durante una puntata del Jimmy Kimmel Live, di cui potete vedere il video anche in testa alla notizia.

"È il Ringraziamento, ma il giorno prima, perchè mi piace l'idea di un Ringraziamento più tranquillo, e poi non mi piace sapere le persone a lavoro durante la festa, così hanno un giorno libero. Per questo lo faccio la sera prima" continua la Aniston "E tu sei stato mio ospite negli ultimi due anni, c'è per caso un problema?" chiede.

"Beh, c'è un problema. Io la vedo così: invece di invitare la tua famiglia, tu inviti le persone con cui vorresti realmente al Friendsgiving. È giusto?" risponde Kimmel.

"Beh, sì, capisco che vuoi dire. Sarebbe il Fakesgiving, a questo punto, ma possiamo chiamarlo Friendsgiving, se vuoi" concede Jennifer.

"Il mio problema con questa festa, comunque, e ne avevo parlato anche in tv la sera prima, quindi il mio incubo è divenuto realtà... È che io cucino un sacco di cose al Ringraziamento, il tacchino, le patate etc. E noi mangiamo le stesse cose da te la sera prima, le stesse che io poi rifarò il giorno dopo. Così in pratica tu hai trasformato la mia cena in... Avanzi! Quindi ciò che consiglierei, se posso permettermi [...] è di designare un altro iconico piatto per il Thanksgiving. [...] Delle polpette sarebbero gradite, ad esempio..." suggerisce il conduttore.

"Quindi vuoi dei sapori italiani?" indaga la Aniston.

"Italiani, messicani... So che tu ami la cucina messicana! Graciasgiving sarebbe carino!" ammette Jimmy.

"Oh, Amigosgiving!" concludono.

E così, quest'anno, Jennifer ha esaudito il desiderio di Jimmy (con grande sollievo di quest'ultimo, come è possibile vedere nel video incluso nel post in calce alla notizia): Enchiladas per tutti!

