Jennifer Aniston, agli Emmy 2020 arriva la prima nomination come attrice drammatica

Jennifer Aniston ha indubbiamente costruito la sua carriera su ruoli leggeri e comici: si pensi ad esempio all'ormai iconica Rachel Greene di Friends, ma anche ai personaggi interpretati in Come Ti Spaccio la Famiglia, Ti Odio, ti Lascio, ti..., Vizi di Famiglia, Come Ammazzare il Capo... E Vivere Felici e tanti altri ancora.

Quando si ha talento e voglia di sperimentare, però, non è mai troppo tardi per tentare strade mai percorse prima: l'occasione per la bella e brava Jennifer è arrivata con The Morning Show, la serie prodotta da Apple TV+ che proprio in queste ore ha regalato all'attrice una grande soddisfazione.

Lo show con Reese Witherspoon e Steve Carell ha infatti permesso a Jennifer Aniston di ricevere agli Emmy 2020 la sua prima nomination come Miglior attrice in una serie drammatica: un riconoscimento sicuramente meritato e fortemente voluto per coronare splendidamente la carriera ormai quasi trentennale di una delle attrici più amate del mondo.

Recentemente, d'altronde, la stessa Lisa Kudrow si era complimentata con la sua co-star di Friends per l'interpretazione offerta in The Morning Show: è evidente, a questo punto, che anche l'organizzazione degli Emmy sia dello stesso avviso dell'attrice di Phoebe Buffay. Aniston a parte, comunque, ecco l'elenco completo delle nomination a questi Emmy 2020.