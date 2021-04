Jennifer Aniston, l'ex marito Justin Theroux rivela: 'Jason Bateman mi ha aiutato molto'

Nel patinatissimo mondo di Hollywood non deve essere sicuramente facile essere il marito di una star del calibro di Jennifer Aniston che è attualmente una delle attrici più pagate e desiderate dai fan di tutto il mondo. Sembra infatti che Justin Theroux abbia dovuto affrontare momenti difficili nel corso della loro relazione.

I due si sono incontrati nel 2011, fidanzandosi un anno dopo e sposandosi segretamente nell'agosto del 2015. Due anni e mezzo dopo, la coppia ha annunciato poi la separazione, e a quanto pare, nel corso di questa storia d'amore, un grosso aiuto è arrivato da Jason Bateman uno dei più cari amici della coppia.

Theroux ha rivelato che i consigli della star di Ozark sono stati fondamentali e che gli hanno permesso di non lasciarsi affliggere troppo dai commenti che circolavano: "Jason Bateman mi ha aiutato molto, mi ha dato alcuni consigli che si sono rivelati davvero importanti quando tutto questo stava succedendo. Lui mi ha detto: 'Guarda nello star system sta per nascere un nuovo personaggio. Sembri tu, ma non sei tu in realtà. Quel personaggio è, sai, arrabbiato, quel personaggio ha un problema, quel personaggio è, sai, dolce. È solo questa piccola telenovela che viene scritta a margine, ma non si tratta della vera storia'".

L'ex marito di Jennifer Aniston insomma ha ammesso che solo grazie alle parole del suo amico e collega è riuscito a non farsi affliggere dai rumor che circolavano sul suo conto e sulla sua relazione.