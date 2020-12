Jennifer Aniston, i fan offesi dai suoi addobbi natalizi a tema COVID: 'È da insensibili'

Non accade tutti i giorni di vedere Jennifer Aniston letteralmente presa d'assalto da quei fan che solitamente pendono dalle sue labbra: eppure l'ex-star di Friends è finita in questi giorni al centro di una vera e propria bufera scatenata da alcuni addobbi di Natale da alcuni ritenuti quantomeno infelici.

Nel mostrarci le decorazioni scelte per il suo albero di Natale, infatti, la nostra Jennifer ha indugiato su un pendente di legno con incisa la scritta "Our first pandemic 2020" (trad: la nostra prima pandemia), in riferimento ovviamente all'emergenza sanitaria che ha reso, per motivi non certo piacevoli, indimenticabile questo Natale.

Una scelta ritenuta da molti di cattivo gusto: "Jennifer, per piacere", "Che motivo c'era? In più cosa vuol dire, che ne arriverà un'altra?", "Mi dispiace, ma è da insensibili utilizzare una decorazione con scritto 'Pandemia 2020'. Vite innocenti sono andate perdute quest'anno" sono solo alcuni dei commenti che è possibile leggere su Twitter in queste ore.

Non mancano, comunque, dei fan accorsi a difendere l'attrice ricordando alla fazione opposta quanto un po' di humor possa aiutare a superare le situazioni più dolorose. E voi, da che parte state? Diteci la vostra nei commenti! Tornando a parlare di cinema, intanto, vediamo quanto guadagna oggi la nostra Jennifer Aniston.