Jennifer Aniston è favorevole a una reunion di Friends: si farà?

Da ormai quindici anni, uno dei sogni più o meno segreti dei moltissimi fan di Friends è quello di rivedere Ross, Joey, Monica, Rachel, Chandler e Phoebe di nuovo insieme. Non c’è nulla di ufficiale, ma qualcuno sembra iniziare a prendere sul serio l’ipotesi di una reunion.

Jennifer Aniston, la Rachel della sitcom, ha infatti ammesso di essere favorevole all’idea. Intervenuta al programma di Ellen DeGeneres, sua grande amica, l’attrice ha dichiarato: “Perché no? Sai una cosa, io te lo dico: certo che lo farei! Anche le ragazze lo vorrebbero, e i ragazzi… sono sicura che lo farebbero anche loro.”

Secondo Jennifer Aniston, in questo momento “tutto può succedere”. Lo spezzone “incriminato” è stato pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale di The EllenShow, il celebre talk di DeGeneres. L’ipotesi di revival o reunion per Friends erano state finora sempre seccamente smentite, sia dalla produttrice Marta Kauffman sia dalla stessa Aniston, che le aveva sempre definite squallide e tristi, e dettate soltanto da logiche commerciali. Qualcosa evidentemente è cambiato negli ultimi tempi.

I fan di Friends, intanto, continuano a vedere e rivedere i vecchi episodi, scoprendo a distanza di anni anche errori di edizione ed Easter Eggs all’epoca passati inosservati. Per quanto riguarda la reunion, invece, staremo a vedere.