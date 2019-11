Jennifer Aniston festeggia Friendsgiving con Courteney Cox, Justin Theroux e altre star

Negli Usa è tempo del Giorno del ringraziamento, il che significa che Jennifer Aniston ha festeggiato il suo celebre Friendsgiving in compagnia di diversi amici, come Courteney Cox, Jason Bateman, Will Arnett e l'ex-marito Justin Theroux. Non poteva mancare Jimmy Kimmel, dopo che Aniston ha cucinato le enchiladas per renderlo felice.

Tale riunione di star è stata immortalata con un immancabile selfie di gruppo, che Theroux ha pubblicato tra le sue storie Instagram, con tanto di hashtag #fakesgiving. "Sono davvero, davvero grato per questi amici e per queste serate", scrive l'attore.



Theroux ha documentato il resto della serata ideata da Aniston, che l'ha definita: "è il Ringraziamento, ma il giorno prima". In un video si sente Cox dire "Jen, ti voglio tanto bene", prima di chiedere a Theroux di smetterla con le riprese. C'è spazio anche per una piccola mini reunion di Arrested Development, con Will Arnett che abbraccia un infastidito Jason Bateman. "Questo è ringraziare troppo", commenta Theroux.



Intanto, ci sono buone notizie per i fan di Friends. Sembra infatti che sia un programma un reunion special su HBO Max, in cui saranno coinvolti tutti i personaggi storici dell'iconica sit-com. Al momento si è ancora in fase di trattativa, ma l'ipotesi che sia in arrivo è supportata dall'acquisto dei diritti di Friends da parte del nuovo servizio di streaming, in seguito a un accordo da 425 milioni di dollari.