Jennifer Aniston contro i film Marvel: 'Preferirei un ritorno delle commedie con Meg Ryan'

Nel corso di una lunga intervista concessa a Variety a proposito del suo ritorno sul piccolo schermo con la serie Apple TV+ The Morning Show, Jennifer Aniston ha parlato dell'offerta cinematografica attualmente disponibile nelle sale.

L'attrice, infatti, dopo anni lontana dal piccolo schermo - ovvero dalla conclusione della serie cult Friends che l'ha resa celebre in tutto il mondo - tornerà con il nuovo show della piattaforma digitale di streaming che il colosso della tecnologia lancerà sul mercato il prossimo 1° novembre. Interrogata sul perché di questo ritorno alle origini, la Aniston ha risposto: "Nell'ultimo paio d'anni, in cui tutti questi servizi di streaming sono praticamente esplosi, il livello di qualità si è alzato notevolmente e mi sono resa conto che producevano un tipo di qualità che era meglio di tutto quello che avevo appena fatto io. Quello che è disponibile al cinema è palese, l'offerta sta diminuendo sempre di più, ci sono solo i grossi film della Marvel, o cose che non mi è stato chiesto di fare, o roba a cui non sono interessata perché non mi piace vivere in mezzo a un green screen".

La Aniston ha poi aggiunto di come l'industria tutta sia cambiata nel corso di questi anni: "E' cambiata moltissimo. Io credo che tutti adoreremmo tornasse l'era dei film con Meg Ryan. Penso sarebbe bello andare al cinema e rilassarsi un po'. Tornare all'epoca di film come Voglia di tenerezza, Il paradiso può attendere, Frankenstein Junior, Mezzogiorno e mezzo di fuoco, Goodbye amore mio!..".

Continuano quindi le polemiche o le critiche al sistema dei Marvel Studios, già scatenate dalle ultime dichiarazioni di Martin Scorsese, cui hanno risposto sia registi come James Gunn, sia attori come Robert Downey Jr. e Samuel L. Jackson.

Oltre a Jennifer Aniston all'interno della nuova serie di Apple saranno presenti anche Reese Witherspoon e Steve Carell. Potete visionare il primo teaser di The Morning Show e se siete interessati potete anche dare uno sguardo alla presentazione di Apple TV+, che potrà contare sul supporto di molte celebrità di Hollywood come Steven Spielberg e Ron Howard.