Jennifer Aniston è ancora in formissima nel trailer di The Morning Show 3

La piattaforma di streaming on demand Apple TV+ ha pubblicato in questi minuti il primo trailer ufficiale di The Morning Show 3, terza stagione dell'acclamata serie tv con protagoniste Jennifer Aniston e Reese Witherspoon.

Nel filmato, che arriva quasi due mesi dopo la pubblicazione delle prime immagini di The Morning Show 3, la posta in gioco è sempre più alta per UBA e i suoi dipendenti ora che Alex Levy (Jennifer Aniston) e Bradley Jackson (Reese Witherspoon) hanno preso strade separate all'interno della rete, con Bradley alla guida dei notiziari serali e Alex che mira ad avere un controllo ancora maggiore sul suo futuro e sul destino del canale di notizie. La terza stagione di The Morning Show sarà composta da un totale di 10 episodi e uscirà da mercoledì 13 settembre con i primi due episodi, seguiti da nuovi episodi ogni mercoledì fino all'8 novembre.

Ricordiamo che Apple TV+ ha già rinnovato The Morning Show per la quarta stagione: la serie è diretta e prodotta da Mimi Leder, con Charlotte Stoudt come showrunner e produttrice esecutiva. La precedente incarnazione dello show, The Morning Show 2, ha ricevuto nomination agli Emmy Award come miglior attrice protagonista in una serie drammatica per Reese Witherspoon, come miglior attore non protagonista in una serie drammatica per Billy Crudup (che aveva già vinto il premio per la prima stagione) e come miglior attrice guest in una serie drammatica per Marcia Gay Harden, che interpreta la giornalista rivale Maggie Brenner.

Si andrà in onda - letteralmente - dal 13 settembre prossimo, non mancate!