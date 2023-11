Jennifer Aniston incoraggia i fan:'Supportate la Matthew Perry Foundation'

La star di Friends Jennifer Aniston ha pubblicato una storia su Instagram per celebrare il Giving Tuesday chiedendo ai propri follower di sostenere la Matthew Perry Foundation, creata dalla famiglia dell'attore meno di una settimana dopo la sua improvvisa morte a soli 54 anni e destinata alle persone che soffrono di dipendenze.

"Per il Giving Tuesday unisciti a me e alla famiglia di Matty nel sostenere la sua fondazione, che lavora per aiutare coloro che soffrono di dipendenza" ha scritto l'attrice "Sarebbe stato grato per l'amore".



Il post della fondazione condiviso da Aniston contiene una citazione di Perry:"La dipendenza è troppo potente per poterla sconfiggere da soli. Ma insieme, un giorno alla volta, possiamo sconfiggerla".

Matthew Perry è scomparso circa un mese fa. L'attore, conosciuto in tutto il mondo per il ruolo di Chandler Bing nella sitcom Friends, ha lottato contro le dipendenze dall'alcol e dagli antidolorifici per tutta la vita e ha dedicato gran parte del suo tempo ad aiutare le altre persone a raggiungere la sobrietà.



"Dover dire addio al nostro Matty è stata un'ondata folle di emozioni che non avevo mai provato prima. Matty, ti voglio così tanto bene e so che ora completamente in pace e libero da ogni dolore. Ti parlo ogni giorno..." aveva scritto Jennifer Aniston nel suo ricordo, dopo le parole del cast di Friends su Matthew Perry, qualche giorno dopo la notizia della sua improvvisa scomparsa.