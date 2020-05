Jennifer Aniston indossa ancora l'anello di Brad Pitt: c'è forse un ritorno di fiamma?

La storia d'amore tra Jennifer Aniston e Brad Pitt non è mai finita nel cuore dei fan della coppia, anche se ormai sono passati ben 15 anni dalla separazione ufficiale e la chiusura del loro breve matrimonio.

Poco tempo fa i due si sono incontrati nuovamente durante gli Screen Actors Guild Awards, e Jennifer Aniston in quell'occasione ha ben pensato di indossare l'anello che Brad Pitt le regalò nel lontano 1999 quando le chiede di sposarlo.

Il gioiello in questione, un anello da ben 500.000 dollari, era stato disegnato da Brad Pitt e fatto fare su misura per la Aniston, all'epoca sua fidanzata. La relazione, poi, durò soltanto 5 anni, ma a quanto pare Jennifer non si è dimenticata del costosissimo regalo del suo ex marito, e l'ha sfoggiato nell'occasione più recente proprio quando sapeva che si sarebbero incontrati con molta probabilità.

Che sia un segno del riavvicinamento tra Pitt e la Aniston? Per molti sembra improbabile. Infatti, dopo che la relazione con Angelina Jolie è terminata, si vocifera che attualmente Brad si stia frequentando con la collega Alia Shawkat, e la notizia pare ufficiale vista anche la gelosia di Angelina Jolie per Alia Shawkat.

Insomma, forse solo un sogno ad occhi aperti per la protagonista di Friends, ma non è ancora detta l'ultima parola, vedremo se ci saranno ulteriori sviluppi in merito.