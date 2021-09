Jennifer Aniston non può più fare a meno del suo Oura Ring: "Lo avevo quasi perso!"

Si parla molto in questi giorni di un presunto flirt tra Jennifer Aniston e David Schwimmer, due dei protagonisti di Friends, la storica fiction in cui fanno anche coppia nei panni dei personaggi di Rachel e Ross. L'attrice è stata recentemente ospite del Jimmy Kimmel Live, dove ha parlato di una sua nuova passione: l'Oura Ring.

Si tratta, per chi non lo sapesse, di un anello che misura il battito cardiaco a riposto, la qualità del sonno e altri parametri del genere. Imbeccata dal conduttore, come possiamo vedere anche nel video all'interno della notizia, Jennifer Aniston ha raccontato di quando, durante una cena proprio a casa di Jimmy Kimmel, ha rischiato di perdere il prezioso gadget.

"Stavo preparando un'insalata, e mi sono lavata le mani" ha raccontato l'attrice, che ha recentemente lanciato la linea di bellezza LolaVie. "Ma era un'enorme insalata in una grande ciotola. Mi avete fatto scoprire questa cosa chiamata Oura Ring, e ne sono dipendente. E stavo parlando di come questa cosa mi stia rovinando la vita, perché ne sono ossessionata e e guardando i miei schemi del sonno e quanto dormo male mi vergogno ogni giorno. Poi, all'improvviso, ho alzato lo sguardo e non c'era più. E ho gridato: Oh mio Dio, Jimmy!"

Jimmy Kimmel, divertito, ha raccontato a sua volta che a quel punto Jennifer Aniston "ha iniziato a scavare" nell'insalata. La Rachel di Friends, dopo aver confermato questa versione, ha aggiunto: "Era un'insalata così grande e, scavando e scavando, non riuscivo a ritrovarlo. Mi sono detta: Beh, qualcuno lo troverà..."

E due secondi dopo, infatti, rieccolo. "Proprio accanto all'insalata!" ha concluso il conduttore, tra le risate generali.