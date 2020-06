Jennifer Aniston nuda per beneficenza: all'asta una storica foto della star di Friends

Da quando ha interpretato il suo ruolo in Friends, Jennifer Aniston è diventata un'icona di stile e bellezza naturale. Il successo ottenuto dalla star in quegli anni è stato clamoroso, e tutt'ora viene ricordata per la sua interpretazione di Rachel Green, parte che le ha dato la fama a livello internazionale.

In quegli anni, dato il successo ottenuto, il famoso fotografo Mark Selinger la immortalò in un elegante scatto in bianco e nero senza veli, uno dei pochi dell'attrice, in cui spicca per la sua sensualità mai ostentata che caratterizza da sempre Jennifer Aniston, peculiarità che l'ha fatta amare così tanto dal pubblico.

Adesso il fotografo ha deciso che quella fotografia (che venne pubblicata nel 1996 sulla rivista US Magazine) insieme ad altre dell'attrice verrà messa all'asta per beneficenza, ed è proprio la Aniston a sostenere la causa: "Grazie al mio Mark per avermi permesso di essere parte di questa iniziativa", commenta Jennifer nella didascalia del post Instagram, che trovate in calce all'articolo.

Il progetto fa parte dell'iniziativa RADArt4Aid di Cristie's, la più famosa casa di aste al mondo, insieme al Red Carpet Advocacy ed i fondi raccolti dall'asta verranno poi devoluti a chi negli Stati Uniti non può permettersi una copertura sanitaria per fronteggiare il Coronavirus, quindi tutte le persone meno abbienti.

Lo show degli anni Novanta Friends è una delle sitcom più amate di sempre, con i protagonisti tutt'oggi ricordati per le interpretazioni dei protagonisti della serie tv NBC. Ci sono grandi aspettative per la reunion del cast di Friends, mentre l'attrice Jennifer Aniston sembra riavvicinarsi all'ex Brad Pitt negli ultimi Screen Actors Guild Awards.