Jennifer Aniston nuda sul set di Friends, Matthew Perry: 'Il giorno più bello di sempre'

Jennifer Aniston ha recentemente dichiarato che, secondo lei, le nuove generazioni trovano Friends offensivo, ma Friends era e rimane una delle sitcom più popolari di sempre, alleggerendo le giornate di tantissimi ragazzi e non solo.

Matthew Perry, interprete di Chandler Bing, ha parlato a proposito della scena in cui il suo personaggio entra in appartamento e vede il personaggio di Jennifer Aniston completamente nudo. Nell'intervista con Jay Leno in “The Tonight Show”, l'attore ha spiegato come ha convinto Aniston a spogliarsi completamente per realizzare la scena:

“Uno dei miei giorni preferiti di sempre. La scena è quella in cui Chandler entra e vede Rachel nuda nell'appartamento. Un giorno mi sono rivolto a lei e le ho detto: 'Sai che sono metodico. Sono un attore metodico e se tu sarai nuda solo al 50%, allora la mia reazione sarà vera solo al 50%”.

La scena a cui si riferisce Perry è tratta dall'episodio 13 della prima stagione, intitolato “Non fissarmi così”.

Più avanti nell'intervista, Perry ha rivelato che ha cercato di allungare i ciak il più possibile perché la situazione lo divertiva molto:

“Continuavo a chiedere più ciak. Continuavo a inciampare su cose per finta dicendo di avere bisogno dell’intero pomeriggio per realizzare per bene la scena".

Nell’anno 2021 è uscita la reunion della popolare sitcom (Qui potete trovare la nostra recensione di Friends: La reunion) che ha riportato sul piccolo schermo le star della serie dopo parecchi anni dall’uscita della serie: vi è piaciuta? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.