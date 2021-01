Jennifer Aniston, nuovo look per la seconda stagione di The Morning Show: le immagini

Sono attualmente in corso le riprese della seconda stagione di The Morning Show, con Jennifer Aniston che riprenderà così il ruolo della conduttrice televisiva Alex Levy. Dal suo camerino del set della serie, l'attrice rivelatasi al mondo con Friends ha condiviso alcune foto del suo nuovo taglio di capelli.

Come possiamo vedere anche nel post Instagram in calce alla notizia, Jennifer Aniston appare adesso molto più bionda, grazie a una tinta decisamente più chiara della precedente.

"E... siamo tornati" ha scritto l'attrice nella didascalia, aggiungendo una emoji gioiosa e il simbolo di un ciak.

Tra i quattro milioni di like e le centinaia di commenti dei suoi follower, spiccano i complimenti di colleghe come Julianne Moore, Gwyneth Paltrow e Jennifer Garner, mentre Reese Witherspoon, anche lei tra i protagonisti di The Morning Show, ha commentato con un entusiastico: "Sì, stiamo tornando!"

Non ci sono per adesso molti dettagli sulla trama della nuova stagione di The Morning Show, ma sappiamo che ci saranno due new entry nel cast, Greta Lee (Russian Dolls), che interpreterà la giovane leader di una società online di media company, e Ruairi O'Connor, nel ruolo dello YouTuber Ty Fitzgerald.

Debutterà nella seconda stagione anche l'attore di origini indiane Asan Minhaj, noto soprattutto come conduttore di Patriot Act with Asan Minhaj.