Jennifer Aniston odiava una cosa di Friends: di cosa si tratta?

Friends è stato un fenomeno televisivo e culturale con pochi pari nella storia degli show degli ultimi decenni, diventando un successo incredibile per la produzione e dimostrandosi un incredibile trampolino di lancio per il cast. Eppure c’è stato un particolare della serie che Jennifer Aniston ha odiato visceralmente.

Dopo aver raccontato l’incredibile aneddoto relativo al provino di Jennifer Aniston per Friends, torniamo a parlare del rapporto dell’attrice con lo show che l’ha aiutata a guadagnare la celebrità di cui oggi gode.

Stando a quanto raccontato dalla stessa protagonista di Murder Mystery, l’attrice ha sopportato malvolentieri una scelta stilistica relativa al suo personaggio, Rachel, durante i dieci anni della serie.

Parlando del suo personaggio e dell’acconciatura creata per lei da Chris McMillan la Aniston ha spiegato: “Amo Chris e allo stesso tempo è la rovina della mia esistenza perché ha dato il via a quella maledetta Rachel, che non ha rappresentato il mio look migliore. Come faccio a dirlo… penso che fosse il taglio di capelli più brutto che abbia mai visto”.

Anche in un’altra intervista l’attrice aveva raccontato i disagi causateli dall’acconciatura: “Dovevo andare da lui ogni sei settimane per tenere in piedi questa maledetta cosa, perché era una pettinatura. Era una spina nel fianco, a dire il vero, una delle acconciature più difficili da mantenere, a meno che non fosse Chris a farla. Ho capelli molto folti e pieno, quindi prendevano una forma tutta loro che non sempre volevo. Non credo di avere avuto un bell’aspetto”.

Un vero e proprio calvario, dunque, quello raccontato dall’artista, per ottenere, tra le altre cose, un risultato che non la soddisfaceva per niente.

A proposito della serie cult della fine del secolo scorso e dell’inizio del nuovo millennio, vi lasciamo a una classifica dei migliori episodi di Friends.