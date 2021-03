Jennifer Aniston odiava un dettaglio di Rachel in Friends, scoprite quale

Jennifer Aniston è stata una dei personaggi più amati tra gli anni '90 e i primi anni del 2000 grazie al personaggio di Rachel Green in Friends. La sitcom è stata un successo incredibile tanto da influenzare anche la vita di numerosi spettatori.

Al riguardo molti fan ricorderanno quando, ad esempio, il taglio di capelli della Aniston spopolasse nei parrucchieri di tutto il mondo tanto che gli stessi definirono il taglio The Rachel come l'acconciatura più richiesta e amata degli anni '90. In realtà, però, la stessa Jennifer Aniston non apprezzava molto questo taglio, almeno fuori dal set.

Il taglio, all'epoca, fu creato dall'hair stylist Chris McMillan il quale aveva idee ben distanti dal lanciare un trend, bensì voleva semplicemente presentare il personaggio di Rachel nel modo più naturale e ordinario possibile. Mai avrebbe pensato che quel taglio diventasse popolare in tutto il mondo tanto che secondo una stima, solo in Gran Bretagna, circa 11 milioni di donne durante quegli anni hanno portato quell'acconciatura.

Ora, però, stando a quanto dichiarato dal magazine Showbiz Cheat Sheet, l'attrice interprete di Rachel non ha avuto sempre buoni rapporti con quell'acconciatura. All'inizio la amava ma poi è stata davvero complessa da gestire. Nel corso del tempo l'attrice ha cambiato totalmente idea paragonando le sessioni di trucco e hair styling cui si sottoponeva a un vero e proprio intervento chirurgico perché lontano dal set quel taglio era molto difficile da mantenere senza un aiuto professionale. La Aniston, al riguardo, è arrivata al punto da dichiarare che fuori dal set sembrava avere sempre un mocio increspato in testa.

