Jennifer Aniston e il provino per Friends: non crederete mai cosa accadde

Jennifer Aniston è diventata famosa in tutto il mondo negli anni '90 grazie al ruolo di Rachel Green nella sitcom Friends, in onda dal 1994 al 2004, che le ha aperto una fortunata carriera anche sul grande schermo. Di recente Aniston ha ricordato la fase del casting e ha raccontato un aneddoto che riguarda proprio quel periodo.

"Avevo fatto il provino il giorno prima. Lo volevo davvero, davvero tanto [il ruolo]. Ed entrai all'audizione e c'erano così tante ragazze e ricordo di aver pensato 'Oh, cavolo'. Ho dato il massimo, sono tornata a casa, e penso che sia stato quello stesso giorno, verso le due, quello stesso giorno, che ho ottenuto il lavoro" ha ricordato l'attrice.



Jennifer Aniston - che ad inizio agosto ha festeggiato con Courteney Cox il compleanno di Lisa Kudrow - all'epoca aveva 25 anni, fece un provino ed ottenne il ruolo di Rachel in meno di 24 ore! Gli autori la considerarono perfetta per il personaggio di Rachel. All'epoca Aniston aveva recitato in un paio di produzioni off-Broadway, nella serie Ferris Bueller e nel film Leprechaun. Era praticamente sconosciuta, così come quasi tutti gli altri componenti del cast (la più nota all'epoca era Courteney Cox).



Aniston conobbe Warren Littlefield di NBC che la incoraggiò a tentare ancora con nuovi provini mentre il suo agente la convinse a perdere 15 kg. Inizialmente l'attrice venne considerata per il ruolo di Monica Geller ma alla fine venne scelta per la parte di Rachel Green, che vestita da sposa irrompe al Central Perk e incontra la sua vecchia amica Monica (Courteney Cox) e suo fratello Ross (David Schwimmer) da sempre innamorato di lei.



