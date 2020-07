Jennifer Aniston pubblica la foto di un amico intubato: 'Indossate una dannata mascherina'

La fantastica reunion di Friends non è l'unico impegno che si è presa Jennifer Aniston ultimamente, visto che l'attrice sembra molto attiva sul fronte della sensibilizzazione all'utilizzo di mascherine sanitarie, e stavolta non è intenzionata ad indorare la pillola.

"Questo è il nostro amico Kevin. Era perfettamente in salute, neanche un piccolo problema. Questo è il Covid. È reale. Non possiamo essere così ingenui da credere di potergli sfuggire facilmente... se vogliamo che finisca, e lo vogliamo, giusto? Per favore, il primo passo da fare è indossare una dannata mascherina".

Nell'immagine vediamo l'uomo privo di conoscenza e intubato, una prassi invasiva e necessaria per chi ha contratto il Covid e ha problemi respiratori. In America la situazione è ancora particolarmente grave, e sono in molti a non capire la serietà del problema, per cui l'attrice fa appello alla buona volontà anche per proteggere i propri cari e sé stessi. Specifica comunque che la foto è stata scattata ad aprile e che l'uomo fortunatamente ha superato la malattia e sta bene.

In un altro scatto in cui appariva con indosso la mascherina, l'attrice si era opposta alle persone che, preoccupate per i propri diritti personali, decidono di non utilizzare il dispositivo medico: "La gente sembra preoccupata per il fatto che, indossando una mascherina, i loro diritti vengano meno. È precauzione semplice ed efficace che viene continuamente politicizzata e a farne le spese sono le persone malate. Questa cosa non dovrebbe essere messa in discussione".

