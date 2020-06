Jennifer Aniston, ecco qual è il significato dei tatuaggi della star di Friends

Forse non tutti sanno che Jennifer Aniston è tatuata. L'attrice ha ben due misteriosi tatuaggi che hanno per lei un forte valore spirituale.

Data la sua discrezione nel rivelare dettagli che appartengono alla sua vita privata, fin'ora non si conosceva il significato dei piccoli tatuaggi sul corpo della Aniston. I disegni in questione sarebbero un nome scritto in corsivo sul collo del piede, ed una data all'interno del polso.

Apparentemente diversi l'uno dall'altro, in realtà entrambi ricordano qualcuno di molto importante per Jennifer Aniston. Sia la scritta che la data, infatti, sono stati realizzati in memoria del suo amico a quattro zampe volato sul ponte arcobaleno ormai 9 anni fa, il Welsh Corgi-Terrier Norman.

Il nome sul piede è proprio quello del suo caro amico a quattro zampe, mentre la data simbolica - rivela la Aniston in una conversazione online con la sua amica e collega di Friends Lisa Kudrow - rappresenta il giorno della sua nascita, l'11, e l'anno della scomparsa di Norman, il 2011.

Ora la Aniston fa "coppia fissa" con un altro pelosetto: il piccolo terrier Clyde, suo compagno di avventure e lavoro; infatti il cagnolino la accompagna in tutti i suoi spostamenti, proprio come fa un fedele compagno di vita.

Sul fronte Friends Jennifer Aniston ha dichiarato la difficoltà del distacco da Rachel, mentre tutta la troupe si sta preparando per l'attesissima reunion di Friends in preparazione per questa estate, dopo gli slittamenti subiti a causa dell'emergenza sanitaria.