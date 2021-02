Jennifer Aniston, nessun rancore con Justin Theroux: l'ex-marito le augura buon compleanno

Lo stereotipo vuole che le relazioni tra le star di Hollywood siano scostanti, burrascose e problematiche: il teorema viene fortunatamente confutato dalla presenza di più di una coppia felice e, talvolta, addirittura da qualche separazione portata avanti senza strepitii o rancori di sorta. È questo il caso di Jennifer Aniston e Justin Theroux.

I due attori si conobbero nel 2011 sul set di Nudi e Felici, per cominciare a frequentarsi di lì a poco e poi ufficializzare il loro fidanzamento nel 2012, prima di convolare a nozze nel 2015. L'armonia coniugale durò però solo pochi anni: la coppia scoppiò infatti soltanto nel 2018, ma pare che i rapporti tra i due siano tutt'ora ottimi.

A dimostrarlo c'è il post, puntuale come ogni anno, di Theroux per il compleanno della sua ex-consorte: anche quest'anno, infatti, l'attore non ha mancato l'appuntamento con l'anniversario della nascita della star di Friends, augurandole buon compleanno con un post su Instagram in cui vediamo una foto della sempre splendida Jennifer.

Una nota positiva, insomma, in un mare spesso tempestoso come quello delle relazioni hollywoodiane! A proposito di matrimoni finiti male, intanto, ecco quante volte Ross è convolato a nozze durante Friends; vediamo, invece, qual è l'episodio di Friends più odiato dai fan dello show.