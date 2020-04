Jennifer Aniston: la reazione della star di Friends al live dell'ex John Mayer

Jennifer Aniston sembra confermare di mantenere generalmente un buon rapporto con i propri ex. Nelle ultime ore non è passata certo innoservata su Instagram la reazione della star di Friends al live su Instagram di uno dei suoi amori del passato, il cantautore John Mayer. A distanza di undici anni dalla loro relazione i rapporti sembrano distesi.

Condividendo con i suoi follower una serie di monologhi in diretta, Current Mood Instagram Live, John Mayer ha iniziato un tributo nei confronti della leggenda del soul, Bill Withers, scomparso pochi giorni fa. L'attrice ha commentato con un sorriso l'omaggio dell'ex fidanzato al cantante.

"Sia che stesse parlando con te o con un intervistatore 15 anni fa, tutto ciò che diceva era utile. Il 4 per cento di quello che dico io è utile. Il 100 per cento delle cose che diceva lui erano utili" è la frase nel post di Mayer che Aniston ha commentato.



Il legame d'affetto condiviso tutt'oggi da Jennifer Aniston e John Mayer venne confermato dalla stessa attrice tempo fa:"Ci vogliamo bene. Ed è una cosa strana quando si raggiunge quel particolare momento di una relazione dove entrambi realizzano che è necessario fare altro ma, allo stesso tempo, ci si vuole ancora tanto bene; è doloroso. Non ho un secondo fine. Tengo a lui nel profondo: parliamo, ci adoriamo, è così".

Jennifer Aniston e John Mayer ebbero una relazione altalenante tra il 2008 e il 2009, che finì sulle copertine di tutti i magazine di gossip. Nel 2010 John Mayer si definì 'uno stupido' per aver rotto con Jennifer Aniston. Il cantautore partecipò anche alla festa per i 50 anni dell'attrice.

Jennifer Aniston ha confessato di essere agorafobica e di non vivere troppo male questa quarantena. Aniston è sbarcata su Instagram soltanto da pochi mesi, accumulando in pochissimo tempo milioni di follower.