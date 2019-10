Jennifer Aniston e Reese Witherspoon ricreano una scena di Friends!

C'è stato un breve periodo in cui Jennifer Aniston e Reese Witherspoon sono state sorelle, come ricorderanno i fan più affezionati di Friends. Lo ricordano anche le due attrici, le quali hanno ricreato una delle scene in cui interagivano nella storica sit-com.

Witherspoon è comparsa come guest star in un paio di episodi interpretando Jill, la sorella di Rachel Green. Il rapporto tra le due era conflittuale, anche perché Jill è uscita con Ross per un breve periodo.



Nel corso di un'intervista con Access Hollywood, alle due attrici è stata mostrato un foglio con l'immagine di una delle scene con loro protagoniste, come potete vedere nel video in calce all'articolo. "È quel momento in cui dici di amarmi molto?", scherza Aniston. Dopo essersi consultate sulle battute del dialogo facendosi schermo con il foglio, le attrici sono tornate per qualche istante nei panni di Jill e Rachel.

"Non puoi avere Ross", dice Aniston. "Non Posso? Non posso? L'unica cosa che non posso avere sono i latticini!" risponde Witherspoon in questo scambio pieno di affetto.



Ricordiamo che le due attrici sono tra le protagoniste di The Morning Show, serie in arrivo su Apple TV+ e di cui potete vedere il teaser trailer. Di recente, Jennifer Aniston è approdata su Instagram, dove ha fornito anche un aggiornamento sulla relazione tra Rachel e Ross.