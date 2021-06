Jennifer Aniston e la sua relazione con Brad Pitt: 'Oggi siamo amici, nessun imbarazzo'

Grazie alla recente reunion di Friends abbiamo riascoltato Smelly Cat di Lisa Kudrow e abbiamo rivisto tutti insieme i sei protagonisti dell'indimenticabile sitcom. Rituffandosi nel passato, a molti saranno tornati alla mente anche i tempi della relazione tra Jennifer Aniston e Brad Pitt. L'attrice ha raccontato come vanno adesso le cose tra i due.

La coppia si è riunita lo scorso anno per una lettura al tavolo del film del 1982 Fast Times at Ridgemont High (in italiano Fuori di testa), un momento molto apprezzato dai fan. Anche per Jennifer Aniston è stata un'esperienza "assolutamente divertente", e l'interprete di Rachel in Friends ha confermato a The Howard Stern Show di essere in buoni rapporti con Brad Pitt.

"Parliamo, e non c'è niente di strano, tranne che per quelli che ci vedono qualcosa di strano o vorrebbero che ci fosse, o presumono che ci sia" ha spiegato Jennifer Aniston. Qualche tempo fa l'attrice ha anche definito Brad Pitt la sua guest star preferita di Friends. "Il signor Pitt è stato meraviglioso, è stato fantastico" ha detto qualche settimana fa.

Brad Pitt e Jennifer Aniston sono stati sposati dal 2000 al 2005, mentre dopo la reunion i sei protagonisti di Friends (oltre a Jennifer Aniston, anche Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer e Matthew Perry) sono stati ospiti di un episodio di Carpool Karaoke, in cui hanno cantato la celebre sigla I'll Be There For You insieme al conduttore James Corden.