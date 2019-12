Jennifer Aniston sulla reunion di Friends: 'Ci stiamo provando'

HBO Max è al lavoro su un reunion special di Friends, lo hanno confermato le fonti più affidabili di Hollywood il mese scorso, ma Jennifer Aniston non vuole ancora svelare nulla su ciò che ci attende dal ritorno di Rachel, Ross, Monica, Chandler, Joey e Phoebe.

Incalzata dalle numerose richieste e giornalisti e fan, l'attrice non aveva rivelato nulla neanche a fine ottobre durante la sua ospitata al The Ellen Degeneres Show, anche se aveva anticipato che lei e i suoi ex colleghi stavano "lavorando a qualcosa".

Le voci su una reunion di Friends, di cui si parla da quando si è conclusa la sit-com nel 2004, sono state alimentate anche dal debutto record della Aniston su Instagram, che per inaugurare la sua pagina aveva postato proprio una foto in compagnia dello storico e amato gruppo di amici.

"Non posso dire niente. Davvero, non so nulla" ha detto l'attrice in una recente intervista con People magazine, dove pero ha finalmente aperto all'arrivo del revival. "E aggiungerò solo che... ci stiamo provando. Questa domanda non finirà mai, vero? Cosa potrebbe rendere più orgogliosi un gruppo di sei attori? Sta rendendo persone felici ogni giorno."

Creata da Marta Kauffman e David Crane, Friends è andata in onda dal 1994 al 2004. Siete incuriositi da questo revival? Fatecelo sapere nei commenti.