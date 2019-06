Jennifer Aniston ricorda il viaggio con il cast in vista della premiere di Friends

Il regista di Friends, Jimmy Burrows, prese la decisione di portare il cast in viaggio prima della messa in onda dello show per godersi l'anonimato e la possibilità di non essere subito riconosciuti da tutti. A distanza di anni, la star della serie Jennifer Aniston ha condiviso in diretta quei ricordi.

Quando Jennifer Aniston si è seduta con Ellen DeGeneres per discutere i suoi progetti imminenti come la serie Apple The Morning Show, in poco tempo il discorso si è spostato su Friends. Tutto è iniziato nell'episodio di mercoledì del talk show di DeGeneres, quando la conduttrice ha tirato fuori una vecchia istantanea del cast di Friends che Courteney Cox ha postato su Instagram di recente. La DeGeneres dopo qualche commento ha chiesto ad Aniston di dare delle spiegazioni a riguardo.

"Oh, non siamo carini? È stato un viaggio che abbiamo fatto prima che lo show venisse trasmesso", ricorda la Aniston. "Jimmy Burrows, il nostro regista, ha deciso di portare il cast a Las Vegas e di portarci a cena e così siamo andati da Spago al Caesar's Palace". Una volta che Burrows ha riunito il gruppo, ha fatto un discorso in cui ha predetto che Friends sarebbe stato un successo e che le vite degli attori non sarebbero mai più state le stesse.

"'Questo mondo può essere buio e complicato, e voi ragazzi dovete restare uniti e prendervi cura l'uno dell'altro'", ha ricordato le parole di Burrows l'attrice. "E noi lo abbiamo preso sul serio, ovviamente. Subito dopo ci porse un paio di centinaia di dollari e ci disse: Ora andate a giocare d'azzardo perché questa è l'ultima volta che riuscirete ad entrare in un casinò senza essere riconosciuti. E all'epoca non avevamo bene idea di cosa volesse dire, ma ormai ne sono sicura, è stata davvero l'ultima volta che siamo stati in grado restare anonimi".

DeGeneres ha continuato a chiedere ad Aniston se fosse possibile realizzare un revival di Friends, a cui l'attrice ha risposto con entusiasmo: "Lo farei e anche le ragazze (Courtney Cox e Lisa Kudrow) e i ragazzi (Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer) lo farebbero, ne sono certa. Alla fine tutto può succedere". E nel caso qualcuno non riuscisse a farcela, DeGeneres si è offerta volontaria per unirsi al cast come nuova vicina della porta accanto.