Jennifer Aniston sbarca su Instagram e posta una foto col cast di Friends

E così le star di Friends sono di nuovo insieme. Almeno in una foto, che a suo modo è storica. Courteney Cox, Matthew Perry, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow e David Schwimmer, infatti, compaiono tutti nel primo post su Instagram di Jennifer Aniston. Un ingresso forse un po' tardivo, ma di sicuro in grande stile.

L'attrice, Rachel nella leggendaria sitcom, ha quindi ceduto alla moda del selfie e ha aperto un account ufficiale sul social network dedicato alla condivisione di immagini. La didascalia della sua prima foto recita: "E ora siamo anche AMICI di Instagram. Ciao Instagram!"

Tra i tanti commenti ci sono i messaggi di benvenuto su Instagram da parte di alcuni colleghi, come Reese Witherspoon e Sara Foster. Come era immaginabile, inoltre, il post ha subito dato adito alle speculazioni su una eventuale reunion di Friends, di cui si ritorna periodicamente a parlare ma che sembra sempre improbabile, anche per il parere contrario di alcuni attori.

Recentemente, Jennifer Aniston ha rivelato perché dopo la serie non c'è mai stato un film su Friends. "I nostri produttori non hanno mai voluto, non ce lo avrebbero permesso. Noi non saremmo stati contrari, perché anche i fan lo avrebbero tanto voluto."

Ma davvero gli attori sarebbero stati tutti disposti a girare un film? "Dipende. Voglio dire, non ci siamo mai seduti tutti in una stanza a parlarne. Ma ci sarebbe piaciuto fare qualcosa insieme? Certo, sarebbe stato divertente. Ma forse è meglio così, non lo sapremo mai."

Negli ultimi giorni c'era già stata una reunion di Friends sul profilo Instagram di Courtney Cox e adesso, in effetti, li abbiamo visti tutti e sei seduti in una stanza. Incrociare le dita è lecito...