Jennifer Aniston e il selfie di Friends da 9.6 milioni di follower

Certi attori non fanno in tempo ad aprirlo l'account sui social, che risultano già tra i più seguiti del web. Come Jennifer Aniston, a cui è bastato un semplice post a tema Friends per raggiungere quasi dieci milioni di follower.

9.6 milioni di follower, conta attualmente l'account Instagram di Jennifer Aniston.

Il profilo social dell'attrice è stato creato solamente ieri, e presenta un'unica foto: un selfie di gruppo con il cast principale di Friends al completo.

E si tratterà anche di una sola immagine, ma è oro colato per i fan della serie, che nell'anno in cui la celebre comedy di NBC ne compie 25, aspettavano solo di poter vedere riunito il gruppetto di amici di New York.

Questa potrebbe infatti essere l'unica reunion che avremo, dato che i creatori dello show hanno escluso un reboot o una qualsiasi forma di revival, ed è quindi comprensibile come lo scatto abbia catalizzato l'attenzione degli utenti del web.

Ma se date un'occhiata all'articolo fonte in calce alla notizia, pubblicato solamente qualche ora fa, noterete una "leggera" discrepanza: la cifra lì riportata è pari a 8.6 milioni di follower. Il che vorrebbe dire che l'interprete di Rachel Green ne ha guadagnati ancora un milione in un lasso di tempo davvero irrisorio.

Addirittura, nella giornata di iei, l'account della Aniston sarebbe andato in crash a causa dell'elevato numero di "segui" ricevuti.

Insomma, Rachel Green conquista ancora i cuori di tutti anche a distanza di 25 anni, e per farlo le basta una semplice foto.