Jennifer Aniston si sentiva a disagio per il suo compenso durante Friends

Il problema della disparità di compensi tra uomini e donne presente nel mondo del cinema viene affrontato ormai da anni e, nonostante ciò, sembra comunque ancora lontano dall'essere risolto in via definitiva. Jennifer Aniston, però, nel corso della sua carriera ha dovuto far fronte al problema opposto.

La star di Friends ha infatti raccontato di essersi sentita parecchio a disagio, durante gli anni in cui faceva parte del cast della celebre sit-com, nel percepire uno stipendio nettamente più alto di alcuni suoi colleghi.

"Ai tempi di Friends non si parlava tanto di donne che venivano pagate meno degli uomini, anzi, in alcuni casi era il contrario, alcune donne venivano pagate addirittura di più. Sono consapevole di aver avuto un'esperienza abbastanza facile in questo mondo. […] Era più un problema del tipo: 'Facciamo lo stesso lavoro, meritiamo lo stesso compenso'. Non mi sentirei a posto sapendo di andare a lavoro venendo pagata molto più di un mio collega" ha spiegato Aniston.

L'attrice ha recentemente messo in subbuglio Instagram sbarcando sul noto social con il suo account ufficiale, inaugurato proprio con una foto di una reunion del cast di Friends immediatamente invasa dai commenti dei fan. Proprio nel rispondere ad alcuni di questi Aniston ha detto la sua su quale sarebbe l'attuale situazione di Rachel e Ross.