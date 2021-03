Jennifer Aniston, finalmente il significato nascosto dietro il suo tatuaggio

Da sempre il tatuaggio "11 11" presente sul polso sinistro di Jennifer Aniston ha alimentato teorie da parte dei fan dell'attrice. Recentemente, però, grazie ad alcuni scatti condivisi sulle sue storie Instagram l'attrice ne dato alcuni suggerimenti.

Attraverso una di queste storie, infatti, ha mostrato come anche la sua più cara amica Andrea Bendewald, "mia sorella acquisita" come la definisce Jennifer Aniston, ne abbia uno uguale sul suo polso. Si tratterebbe, quindi, di un tatuaggio dal profondo valore simbolico che indica la profonda amicizia con l'amica Andrea.

Questo indicherebbe anche il forte valore spirituale che la Aniston dà ai numeri. Tempo fa, infatti, alcune fonti vicine all'attrice avevano rivelato a People che l'attrice fosse "molto spirituale" e credesse nei numeri come portafortuna:

"Il numero 11 è speciale per lei per via del suo compleanno e perché nel 2011 ha perso il suo amato cane Norman".

Condividere il tatuaggio con questi numeri con l'amica ha quindi un valore sentimentale e di profonda unione. Per augurare buon compleanno all'amica Andrea Jen ha quindi voluto mostrare i loro due polsi uniti dallo stesso tatuaggio.

