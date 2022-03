Jennifer Aniston, la star di Friends: 'Il mio sonnambulismo ha spaventato anche Brad Pitt'

Jennifer Aniston è la donna perfetta per molti ma a quanto pare, la star di Friends soffre di un disturbo legato al sonno che ha creato qualche preoccupazione ai suoi partner, Brad Pitt compreso. L'attrice soffre infatti di sonnambulismo, una patologia che la porta a girovagare per casa nel cuore della notte.

Intervenuta al celebre programma americano del Dr. Oz Jennifer Aniston ha detto: "Il mio sonnambulismo ha spaventato anche Brad Pitt. Una notte mi ha trovato che camminavo vicino al capanno degli attrezzi in piscina nel bel mezzo della notte. Si è svegliato e io non c'ero, mi ha trovato li ed era terrorizzato, non sapeva cosa fare. Così ha pensato di far suonare la sveglia e io mi sono improvvisamente svegliata, terrorizzata anche io per il luogo in cui mi trovavo. Non sapevo come fossi arrivata li".

A proposito di Brad Pitt, la Aniston sembra molto preoccupata per il memoir di Matthew Perry. L'attrice teme infatti che il libro di ricordi della sua co-star di Friends possa rivelare particolari scomodi della sua relazione con l'attore Premio Oscar, naturalmente questo è tutto da vedere.

Forse proprio a causa di qualche timore, per Jennifer Aniston la reunion di Friends è sembrata assai complicata da realizzare. Insomma, negli ultimi mesi non è solo il sonnambulismo a dare qualche problema all'attrice.