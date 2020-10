Jennifer Aniston, la star di Friends ha un nuovo cucciolo: 'Mi ha subito rubato il cuore'

C'è un nuovo, irresistibile amico nella vita di Jennifer Aniston, e a presentarlo ai suoi fan è proprio la star resa celebre da Friends, che dell'argomento evidentemente ne sa qualcosa. L'attrice ha infatti condiviso sui social un breve video del suo nuovo cagnolino, un cucciolo che ha da poco adottato.

Nel post pubblicato da Jennifer Aniston su Instagram, che possiamo vedere anche in calce alla notizia, si vede il nuovo arrivo addormentato sul divano. "Ciao!" recita la didascalia. "Vorrei presentarvi il nuovo membro della nostra famiglia. Questo è (un molto stanco) Lord Chesterfield. Mi ha rubato il cuore immediatamente. Un immenso grazie a The Wagmor Pet Hotel & Spa per il suo incredibile lavoro. Vi sono grata perché salvate e vi prendete cura di questi animali e trovate loro una casa."

Lord Chesterfield non è l'unico animale domestico della Rachel di Friends, che possiede anche altri cani, tra cui due chiamati Sophie e Clyde.

Qualche settimana fa Jennifer Aniston aveva raccontato in un'intervista di aver pensato di smettere di recitare un paio d'anni fa, in seguito a un'esperienza traumatica sul set, che le aveva a suo dire "completamente prosciugato le forze".

Per altri approfondimenti su Friends, rimandiamo all'origine di una battuta a luci rosse di Rachel e alle 5 migliori guest star che sono apparse nello show.