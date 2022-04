Jennifer Aniston, la star di Friends parla del suo sonnambulismo: 'Ero davvero spaventata'

Il sonnambulismo di Jennifer Aniston è cosa nota, la star di Friends ha più volte rivelato quanto questa patologia abbia messo a dura prova nel corso degli anni la sua vita personale e, in una recente intervista ha ammesso di essersi spaventata davvero tanto quando ha fatto scattare incautamente l'allarme della sua casa.

"Tutti ormai sanno che soffro di sonnambulismo, non è più un segreto ma devo ammettere che all'inizio ero davvero spaventata. Sono stata svegliata alcune volte di colpi dagli allarmi di casa e devo dire che è stata davvero un'esperienza terribile. Allora ho capito cosa significasse davvero essere privati del proprio sonno in maniera tranquilla".

L'attrice parlando con People ha poi aggiunto: "Credo che sia iniziato tutto intorno ai 30 anni, prima non mi rendevo conto per davvero a cosa potesse portare questa cosa. Quanto la mancanza di sonno incidesse sulla mia vita privata e professionale, quanto incidesse sulla mia giornata in generale, così ho deciso di rivolgermi a degli esperti per trovare una soluzione a questo problema".

Ora la star 53enne di Friends ha aderito a una nuova campagna per il sito americano di salute e benessere Seize the Night and Day, che offre aiuto a chi è alle prese con disturbi del sonno.