Jennifer Aniston: la star di Friends saluta il 2020 con una sexy foto

Uno dei volti più iconici della fantastica serie Friends è, senza dubbio, quello di Jennifer Aniston. L'attrice americana è, inoltre, riuscita a rimanere tra le personalità più influenti di Hollywood anche a più di 16 anni dalla fine della sit-com per la quale è diventata famosa, merito degli svariati ruoli al cinema e in televisione.

Abbiamo di recente scoperto che Jennifer Aniston ricomincerà presto con i lavori per la seconda stagione di The Morning Show, un prodotto di certo molto interessante. Inoltre, l'attrice si è spesso intrattenuta in svariate interviste nell'ultimo periodo: per esempio, Jennifer Aniston ha dichiarato che prima di The Morning Show aveva pensato di lasciare la recitazione, e la stessa Jennifer Aniston di Friends ha parlato del suo matrimonio con Brad Pitt definendolo "un disastro". La 51enne, tuttavia, è in grado di far parlare di sé anche grazie alla cura dei propri account sui vari social network, specialmente Instagram, tramite il quale spesso ci delizia con alcuni post splendidi, tra cui quello che vogliamo mostrarvi oggi, con cui ha chiuso il 2020.

I futuri progetti di Jennifer Aniston

Oltre alla già menzionata seconda stagione di The Morning Show, l'attrice ha in programma diverse nuove apparizioni in pellicole o serie televisive. Per esempio, è da molto tempo che si vocifera del film Hail Mary, che vedrà la Aniston nei panni della famosa manager sportiva Denise White, molto nota in America. Inoltre, l'attrice ha anche in programma il film First Ladies, originale Netflix che la vedrà nei panni del primo presidente degli Stati Uniti, insieme a Tig Notaro, che interpreterà sua moglie. Infine, in futuro vedremo anche il sequel di Murder Mystery, che vedrà di nuovo insieme la coppia formata dalla Aniston e da Adam Sandler.

Il "bollente" scatto su Instagram per salutare il 2020

Nel frattempo, la Aniston continua a rimanere attiva su Instagram: l'ultimo post datato 2020 dell'attrice mostra la donna in una posizione molto provocante. La didascalia è dedicata alla fine dell'anno che ci siamo messi alle spalle, e recita:

"Che annata. Ricordatevi di amarvi un po'… e tenete duro 🙏🏼😘 Foto scattata da @peggysirota (dagli archivi)!"

Un fantastico modo per concludere un anno particolarmente difficile per tutti. In chiusura di notizia, vi lasciamo alle fantastiche foto del nuovo cucciolo della Jennifer Aniston di Friends, che sicuramente le avrà rallegrato le giornate.